Gratulantenschar war zu Gast bei Rudi Malzahn

Mit Rudi Malzahn konnte ein beliebter Burgkunstadter Mitbürger bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern. Wo Rudi Malzahn in seinem Leben aktiv war hat er sich immer für Andere in seinem Bereich engagiert. Und dies obwohl er es besonders in seinen jungen Jahren nicht gerade leicht hatte. So musste er in den Kriegswirren 1944 aus seiner schlesischen Heimat fliehen.

In Burgkunstadt baute er mit seiner Frau in der Elbinger-Straße ein Eigenheim und mit Tochter Gerda war das Glück perfekt. Da es im Nachkriegsdeutschland für Flüchtlinge nicht immer leicht war, kümmerte sich der sozial eingestellte Rudi Malzahn um mehr Gerechtigkeit. So kam er zur Burgkunstadter SPD, wo er inzwischen 70 Jahre Mitglied ist. 35 Jahre war er als deren Ortsvorsitzender tätig und wurde dafür zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Für den klassischen Arbeiter Rudi Malzahn standen der Mensch und das Engagement für diesen im Mittelpunkt. Wer seine Hilfe benötigte, durfte dieser sicher sein. So gehörte er dem Burgkunstadter Stadtrat 24 Jahre lang an. 30 Jahre war er als Kreisrat für die Bürger tätig. 38 Jahre war er bei der Baufirma Welbers tätig.

Die Stadt Burgkunstadt und der Landkreis Lichtenfels zeichneten Rudi Malzahn schon vor Jahren mit der Goldenen Ehrenmedaille der Stadt Burgkunstadt aus. Bei der SPD wurde er mit der Willy-Brandt-Medaille bedacht. Viele Nachbarn, Freunde, Wegbegleiter und Mitstreiter wünschten ihm zum Geburtstag nun viel Gesundheit und Wohlergehen. Von der Stadt Burgkunstadt gratulierte Bürgermeisterin Christine Frieß. Auch Altbürgermeister Heinz Petterich und Ehrenbürgerin Gerlinde Konrad hatten sich in den Gratulationsreigen eingereiht. rdi