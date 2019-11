Gratulanten standen Schlange

Sie ist eine wahre Institution in Hirschaid: Theresia Barthelmes, die jüngst ihren 90. Geburtstag feiern konnte. Dass dazu die halbe Gemeinde zum Gratulieren kam, steht außer Frage. Ist Barthelmes doch seit 1993 Trägerin der Bürgermedaille, war Mitbegründerin und Leiterin des Altenclubs, lange Zeit im Vorstand des Katholischen Frauenbundes und noch Vieles mehr.

Die gebürtige Kirchehrenbacherin heiratete 1951 ihren Kurt. Die Familie zog mit den ersten beiden von fünf Kindern 1958 nach Hirschaid, weil durch die Tätigkeit von Kurt Barthelmes beim Bauzug der Bundesbahn dort eine Dienstwohnung genutzt werden konnte. Drei weitere Kinder folgten und die Familie konnte in den 1960er Jahren ein eigenes Haus in Hirschaid beziehen. Mittlerweile ist die Familie auf sieben Enkel und sieben Urenkel angewachsen. Leider starb Kurt schon 2006. Heute ist Theresia - oder Resi, wie sie genannt wird - der Mittelpunkt der Familie. Zwar ist sie nicht mehr ganz so gut zu Fuß wie früher, ist aber geistig fit, schlagfertig und wortgewandt. red