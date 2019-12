Gratisleistung und günstiger

Die Premiumkarte 2020 ist ab sofort an der Tourist-Information Arkadenbau sowie im Online-Shop erhältlich. Die Premiumkarte ist fester Bestandteil des Angebots der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Die Premiumkarte richtet sich an Einwohner und Gäste, die an dem vielfältigen Kulturangebot interessiert sind, denn Karteninhaber erhalten in den Bereichen Gesundheit und Kultur viele Vergünstigungen und Gratis-Leistungen: Freunde der Staatsbad Philharmonie Kissingen der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH können mit der Premiumkarte das ganze Jahr über die zahlreichen Kurkonzerte des Orchesters besuchen und erhalten einen Rabatt auf das Abonnement-Paket der vier Extra-Konzerte. Zudem gibt es das ganze Jahr über vergünstigte Eintrittskarten auf ausgewählte Veranstaltungen.

Premiumkarteninhaber können den Lesesaal im Arkadenbau nutzen. Die Teilnahme an der Begrüßungsstunde des Grand Portiers, an der "Führung durch die historische Altstadt" und an geführten Wanderungen, Radtouren sowie Spaziergängen ist kostenfrei. Die Premiumkarte 2020 ist in der Tourist-Information Arkadenbau sowie im Online-Shop unter www.badkissingen.de/Premiumkarte erhältlich. red