Gratis von Höchstadt nach Neustadt

Von Sonntag, 1., bis Sonntag, 8. Dezember, fahren Fahrgäste der VGN-Linie 127 (Höchstadt - Neustadt/Aisch) kostenlos mit. Mit dem Angebot wollen die beiden Landkreise auf die stark verbesserte Buslinie aufmerksam machen. Zwischen Neustadt und Höchstadt verkehrt sie montags bis freitags im Stundentakt. Samstags und sonntags werden Fahrten im 60- bis 120-Minuten-Takt angeboten. So erhalten auch Lonnerstadt und Mailach eine regelmäßige Taktanbindung nach Neustadt und Höchstadt. Bei der Neugestaltung der Linie 127 hat der Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim als federführender Betreiber darauf geachtet, dass Fahrgäste die Züge am Bahnhof in Neustadt problemlos erreichen können. Der ab 1. Dezember gültige Fahrplan ist unter www.vgn.de zu finden. red