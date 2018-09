Gratis durch die Stadt

Jedes Jahr im September wird im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen geworben - 2018 unter dem Motto "Multimodale Mobilität". Das teilt die Herzogenauracher Stadtverwaltung mit.

Für verschiedene Wege bieten sich laut der Pressemitteilung unterschiedliche Verkehrsmittel an: Kurze Strecken kann man zu Fuß gehen, Fahrrad oder Pedelec nutzen. Tatsächlich sei auf kurze bis mittlere Distanzen in der Stadt das Fahrrad häufig das schnellste Verkehrsmittel. Alternativ oder für längere Strecken biete sich eine Kombination verschiedener Verkehrsmittel an, um das Auto einfach mal stehen zu lassen. So könne man umweltfreundlich, entspannt und komfortabel auch mit dem Bus von A nach B gelangen.

Car-Sharing testen

Ob Freizeitaktivität, Einkaufsbummel oder Arztbesuch, von Montag, 17., bis Samstag, 22. September, hat man in Herzogenaurach die Möglichkeit, entsprechend der gültigen Fahrpläne den Herzobus gratis zu nutzen. Es gibt rund 90 Haltestellen im Stadtgebiet.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, kann man bei dieser Gelegenheit auch kostenlos zum Busbahnhof fahren und einmal das Car-Sharing der Herzo Werke testen und von der Schütt aus mit dem Elektroauto starten. Eine vorherige persönliche Anmeldung und Mitgliedschaft sind allerdings Voraussetzung. E³-Ökostromkunden oder E³-Tarifwechsler können sich diese sogar samt Fahrguthaben fördern lassen. Informationen gibt es unter www.car-sharing-herzo.de/ und unter Telefon 09132/9040, Informationen zu E³ unter www.herzowerke.de/Vertrag.html. red