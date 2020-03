Grashüpfer und Co. am Straßenrand

Anlässlich der gesamtgesellschaftlichen Debatte über das Insektensterben richtet sich der Blick zunehmend auch auf städtische Grünflächen als Lebensraum. Im Rahmen eines Biodiversitätsprojektes hat die Höhere Naturschutzbehörde (Regierung von Oberfranken) im vergangenen Sommer erstmals Insekten an den Straßenrändern in Bamberg-Ost kartieren lassen. Über die Ergebnisse des Projektes berichtete der beauftragte Biologe Martin Bücker kürzlich bei der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg.

Vorher informierte Dipl.-Geograf Hermann Bösche die Zuhörer über die Vorarbeiten zu dieser Kartierung. Die Stadt Bamberg betreibe bereits seit 1999 ein Projekt zur Förderung blütenreicher Straßenränder, insbesondere am Berliner Ring und einigen zuführenden Straßen. In Kooperation mit dem Umweltamt, dem Gartenamt und dem Staatlichen Bauamt sei ein Pflegeplan entwickelt worden, der Blütenpflanzen fördert. Damit konnte seither deren Artenzahl entlang der Straßenränder im Bamberg Osten von 320 (1999) auf 469 (2019) erhöht werden. Die Ausgangssituation, so der Referent, sei in Bamberg gut, da ungedüngte sandige Böden von Natur aus relativ artenreich sind (Sandmagerrasen). Der Verzicht auf Dünger und nur ein- bis zweimalige Mahd hätten dann zu diesem beträchtlichen Anstieg der Artenzahl im Lauf der Jahre beigetragen.

Heuschrecke weniger gestört

Den Erfolg dieses Projektes nahm die Höhere Naturschutzbehörde, wie Simon Bauer als ihr Vertreter einleitend skizzierte, zum Anlass, auf 20 Teilstrecken der Bamberger Straßenränder ausgewählte Insektengruppen von Fachleuten kartieren zu lassen: Tagfalter, Wildbienen und Heuschrecken. Bisher gebe es wenige wissenschaftliche Erkenntnisse zur Besiedlung von Straßenrändern durch Insekten. Außerdem erhoffte man sich von den Untersuchungen Empfehlungen zur weiteren Pflege, die den Insekten nützlich sein könnten.

Die Ergebnisse, die Martin Bücker vorstellte, waren sehr unterschiedlich. Am besten kämen die Heuschrecken mit dem "windigen" Lebensraum Straßenrand zurecht. Von den 73 bayerischen Arten ermittelte der Bayreuther Geoökologe Christian Strätz immerhin 21 Arten! Tapfer halten sich die Wildbienen, wie der Biologe Klaus Weber herausfand: Er konnte im Untersuchungsgebiet 75 Arten feststellen (von bayernweit 506) - die meisten dort, wo sonnige Böschungen angrenzten (am Lärmschutzwall Berliner Ring und an der Geisfelder Straße). Am schlechtesten schnitten die Schmetterlinge ab. Bücker, der das Projekt leitete, entdeckte lediglich zwölf Arten (von bayernweit 169). Die Experten vermuten, dass die besonders flugaktiven Insekten (Wildbienen und Tagfalter), abhängig von ihrer Flügelgröße, stark durch den Windsog des Verkehr beeinträchtigt werden. Die Heuschrecken sind zwar auch flugfähig, bewegen sich aber bevorzugt krabbelnd durch die Vegetation und werden daher durch den Autoverkehr weniger gestört.

Die von den Kartierern gegebenen Pflegeempfehlungen, wie zum Beispiel Mahdzeitpunkte, würden, versicherte Biologe Bücker, vor Beginn der neuen Vegetationsperiode mit dem Gartenamt und dem Staatlichen Bauamt abgestimmt. Sie sollen den Insekten zugute kommen, müssen aber auch praktikabel bleiben: Eine Mahd am viel befahrenen Berliner Ring sei für die vor Ort Tätigen jedes Mal eine Herausforderung. jg