"Grashüpfer" produzieren ihren eigenen Apfelsaft

"An apple a day keeps the doctor away", heißt ein bekannter Spruch, demzufolge ein Apfel am Tag den Besuch beim Arzt erspart. Tatsächlich ist die Frucht äußerst gesund. Sie ist reich an Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen und hat dabei nur wenig Kalorien.

Der Apfel, von dem der Bundesbürger durchschnittlich 17 Kilogramm pro Jahr verzehrt, stand im Mittelpunkt eines Aktionsnachmittags der Jugendgruppe "Grashüpfer" des Gartenbauvereins Burkheim. "Wir machen heute unseren eigenen Apfelsaft", verkündeten Constantin und Andrea. Doch dazu braucht man erst mal Äpfel. Mit großen Eimern und Körben "bewaffnet", waren die Mädchen und Jungen deshalb am Tag zuvor durch die Fluren gezogen und hatten Äpfel gepflückt beziehungsweise aufgelesen. Unterstützt wurden sie vom Ehrenvorsitzenden Gottwald Siebert und den Jugendleiterinnen Anja Nüßlein und Gabi Rinker.

Nächste Station war die Obstkelterei im ehemaligen Feuerwehrhaus. Dort wurden die Äpfel gehäckselt, danach durften die Kinder unter Anleitung von Konrad Grassmann und Gottwald Siebert die zerkleinerten Früchte in die Obstpresse füllen. Einen Teil des Saftes füllten die Jugendleiterinnen in einen Kanister. "Für den haben wir eine ganz besondere Verwendung", verriet Anja Nüßlein. Für das Konservieren und Abfüllen des restlichen Saftes hatte der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege sein Saftmobil zur Verfügung gestellt. Unter fachmännischer Anleitung von Kreisfachberater Michael Stromer gossen die "Grashüpfer" den Saft in das "Bag-in-Box"-System der mobilen Abfüllanlage. Mitarbeiter der Umweltstation Weismain erhitzten ihn auf rund 85 Grad und machten ihn damit ohne chemische Zusätze haltbar.

"Wir haben 23 Beutel zu je fünf Litern abgefüllt", erklärte Nils stolz. Ein Ergebnis, mit dem die Junggärtner in der Tat zufrieden sein können.

Doch Äpfel lassen sich nicht nur zu Saft verarbeiten. Die Mädchen und Jungs buken auch zwei große Bleche Apfelkuchen, und aus dem Saft im Kanister kochten sie Apfelgelee. Nach getaner Arbeit wurden Backwerk und Brotaufstrich probiert. Allen schmeckte es vorzüglich. "Kein Wunder, schließlich haben wir alles selbst gemacht", grinsten Leo und Eva.

Am Ende des Aktionsnachmittags durfte jeder "Grashüpfer" ein Glas Apfelgelee und einen Fünf-Liter-Beutel Apfelsaft mit nach Hause nehmen. Die Jugendleiterinnen Gabi Rinker und Anja Nüßlein luden zum Kürbisfest der Gartenbau-Jugend am Freitag, 26. Oktober, um 17 Uhr in den Vereinsraum der ehemaligen Schule ein. Mit einem Krippenspiel bereichern die "Grashüpfer" am Freitag, 7. Dezember, die Adventsfeier des Gartenbauvereins um 19.30 Uhr im Saal des Landgasthofs Fiedler und am 27. Dezember starten sie zu einer Winterwanderung. Abmarsch ist um 13.30 Uhr am Dorfplatz. Am Freitag, 18. Januar 2019, kommt die Jugendgruppe um 16 Uhr im Vereinsraum zusammen, um mit einer Bilderschau die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen. bkl