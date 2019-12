"Grashüpfer" in der Weihnachtsbäckerei

Zu einem Adventsabend für Mitglieder und Freunde lädt der Gartenbauverein am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in den Saal des Landgasthofs Fiedler ein. Unter dem Motto "In der Weihnachtsbäckerei" steht eine Vorführung, mit der die Jugendgruppe "Grashüpfer" die Feier bereichern wird. Eine Winterwanderung der Gartenfreunde durch heimatliche Gefilde ist für Freitag, 27. Dezember, geplant. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Dorfplatz. bkl