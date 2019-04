"Grashüpfer" haben interessante Aktionen im Programm

Ob Information, kreatives Schaffen oder coole Feten - die Jugendgruppe "Grashüpfer" des Gartenbauvereins Burkheim ist im gesellschaftlichen Leben der 250-Seelen-Ortschaft am Fuße des Kordigasts fest etabliert. Mit vielen interessanten Angeboten versuchen die Nachwuchsgärtner, das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Gemeinschaftsgeist unter jungen Leuten zu stärken. Auch die Ortsverschönerung und der Schutz der Umwelt liegen dem Vereinsnachwuchs am Herzen.

Interessante Aktionen für Kinder und Jugendliche sind im Terminkalender zu finden, den Anja Nüßlein, Simone Gräbner, Martina Mirwald und Gabi Rinker für 2019 zusammengestellt haben. "Für jedes Alter und jeden Geschmack müsste eigentlich etwas dabei sein", sind sich die Jugendleiterinnen sicher. Los geht's am Mittwoch, 10. April, um 17 Uhr mit einem österlichen Arbeitseinsatz.

Zusammen mit Erwachsenen werden die "Grashüpfer"« in der örtlichen Schreinerei eine Osterkrone binden. Das Schmücken und Aufstellen der Krone auf dem Dorfplatz erfolgt am Freitag, 12. April, ab 14.30 Uhr. Eine lustige Osternestersuche schließt sich an.

Am Freitag, 10. Mai, gestalten die Jugendlichen ab 19 Uhr zusammen mit Johanna Baier in der Ortskapelle in Tauschendorf eine Maiandacht. Ute Fischer-Petersen sorgt mit der Gitarre für die musikalische Umrahmung. Der besinnlichen Stunde schließt sich ein Grillfest auf dem Vorplatz des Gotteshauses an.

Wer eine Gemüsekiste anlegen möchte, kommt am Dienstag, 21. Mai, um 16 Uhr in den Garten von Jugendleiterin Anja Nüßlein.

Am Samstag, 29. Juni, beteiligt sich die Jugendgruppe am Jahresausflug des Gartenbauvereins nach Schwabach und zum Kürbishof Schnell. Anmeldungen nimmt Vorsitzende Walburga Kraus, Telefonnummer 09572/382145, entgegen.

Grillfest mit Nachtwanderung

"Eine aufregende Sache wird garantiert unser Wochenend-Grillfest mit Nachtwanderung, Übernachtung und einem Aktionsnachmittag", verspricht das Leitungsteam. Wer sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen möchte, kreuzt sich den Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, im Kalender an. Bei schönem Wetter schlafen die "Junggärtner" in Zelten, ansonsten im Vereinsraum der Schule.

Um das traditionsreiche Töpferhandwerk geht es bei einem Kreativnachmittag am Freitag, 6. September, in der Umweltstation Weismain.

Eine fröhliche Kürbisfete steigt am Freitag, 25. Oktober, ab 17 Uhr im Vereinsraum.

Mit einem Krippenspiel bereichert die Jugend am Freitag, 13. Dezember, die Adventsfeier des Gartenbauvereins im Saal des Landgasthofes Fiedler.

Am Freitag, 27. Dezember, schnüren Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Wanderstiefel für eine weihnachtliche Familien-Winterwanderung durch heimatliche Gefilde. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Dorfplatz.

Bei einem Bilderabend am Freitag, 17. Januar 2020, ab 17 Uhr im Vereinsraum lassen die "Grashüpfer" die Aktivitäten des Jahres Revue passieren. bkl