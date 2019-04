Grantige Wiener

Sebastian Schanz Was in Bamberg gerade getestet wird, ist in Wien Alltag: überall E-Scooter. "Beinah a bisserl viel davon." Sechs Firmen bieten die günstigen Fahrten an, buchbar per Handy-App. Die Folge ist eine regelrechte Schwemme an Scootern, die achtlos herumstehen und -liegen. Genutzt werden sie auch. Wer mit einem Kind am Fluss entlang flaniert, der muss aufpassen, dass das "Wuzerl" nicht "derrannt" wird, immerhin fahren die lautlosen Flitzer bis zu 25 Sachen. An manchen vielbevölkerten Stellen werden sie deshalb automatisch gedrosselt - also die Scooter. Anbietern droht außerdem Strafe, wenn ihre Gefährte herumliegen und stören. Manchem Ösi gehen die Flitzer derart "aufn Zaga", dass schon einige - "i werd deppert!" - in die Donau geworfen wurden.