Am Donnerstagnachmittag wurden in der Pfarrer-Hopfenmüller-Straße bei einem Wohnhaus mehrere Granitplatten im Eingangsbereich mutwillig beschädigt. Sie wurden zerkratzt und mit obszönen Malereien versehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129310 zu melden. pol