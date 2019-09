Grandiose Aussichten auf dem Keltenweg

Zu einer geführten Keltenwanderung (Keltenweg G) mit Einkehr lädt der Kur- und Tourismus-Service am Samstag, 7. September, um 10 Uhr ein. Vom Wanderparkplatz an der Döberten steigt die Wandergruppe auf die Albhochfläche zum Spitzberg auf. Vorbei an einem ehemaligen Jagdgrenzstein geht es auf den Alten Staffelberg, um dort die herrliche Aussicht zu genießen. Bergab geht es weiter nach Uetzing und nach Weisbrem zur Mittagseinkehr. Der Rückweg bietet erneut weite Aussichten, ehe es über die "Frauenleite" zum Parkplatz zurückgeht. Die Wanderstrecke mit einem mittelschweren Schwierigkeitsgrad ist etwa 15 Kilometer lang. Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz in Stublang. red