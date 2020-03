Grande Dame gesunden Essens

Sie galt vielen als die Institution für alle Fragen rund um die Ernährung im Coburger Land. Jetzt wurde sie aus dem Dienst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Aelf) in den Ruhestand verabschiedet.

Behördenleiter Harald Weber erinnerte an die Anfänge von Gudrun Möckls Arbeit. Im November 1989 startete sie im Landwirtschaftsamt Coburg ihre Tätigkeit als Lehrerin und Beraterin für Ernährungsfragen. Ein glücklicher Umstand, der es ermöglichte, dass sie mit ihrer Familie vom Studienort München in die alte Heimat zurückkommen konnte.

Mit Freude engagierte sich Gudrun Möckl in Coburg gemeinsam mit ihren Kolleginnen für die Fragen der gesunden Ernährung mit dem Ziel, vor allem an Multiplikatoren in diesem Themenbereich fachlich fundiertes Wissen weiterzugeben.

Nach und nach etablierte sie Angebote für Schwangere und junge Eltern zum Thema "Von Anfang an richtig ernährt", vernetzte sich mit Frauen- und Kinderärzten, Lehrkräften und Erzieherinnen. Mit dem Programm "Die kleine Lok" war sie in nahezu allen Kindergärten im Coburger Gebiet unterwegs und führte "Pausenparcours-Wochen" für Grundschulkinder durch. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des Sachgebiets Ernährung lernten die Kinder hier anschaulich, dass gesundes Essen nicht nur gut schmeckt, sondern auch Spaß machen kann.

Blütezeit der Beratung

Die Staatliche Ernährungsberatung erlebte kurz nach der BSE-Krise eine Blütezeit mit der Gründung eines neuen Ministeriums für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, dem die Ernährungsberatung zugeordnet wurde, verbunden mit einer organisatorisch aufwendigen Eingliederung des Sachgebiets Ernährung ins Landratsamt Coburg, erinnerte Harald Weber. Diese Blüte war allerdings nur von kurzer Dauer, denn 2003 wurde entschieden, auf eine staatliche Ernährungsberatung zu verzichten und die mühevolle aber auch ergiebige Aufbauarbeit aufzugeben. "Eine Entscheidung, die auch viel Motivation und Schwung genommen hat", wie Gudrun Möckl einräumt. Zurück im Zuständigkeitsbereich des Landwirtschaftsministeriums übernahm Gudrun Möckl die Leitung des Sachgebiets Haushaltsleistungen und musste ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Richtung Bildung verschieben. Unterricht in der Teilzeitschule Hauswirtschaft im Fach Ernährungslehre, in der Meisterbildung Hauswirtschaft, Vertretung von Kolleginnen an anderen Schulen in Oberfranken nahmen mehr Raum ein, ebenso die Ausbildung junger Referendarinnen und Fachlehreranwärterinnen.

Das Interesse der Bevölkerung an Ernährungsfragen in der Bevölkerung blieb aber hoch, sodass 2010 wieder Fachzentren für Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung in den sieben Regierungsbezirken eingerichtet und an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten "Netzwerkarbeit" zum Themenbereich "Ernährung und Bewegung" für junge Eltern gestartet wurden. Kernaufgabe im Ernährungsbereich war und ist nun die Ausbildung, Steuerung und Koordination von Ernährungsreferentinnen, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen müssen, damit sie als Multiplikatoren in der Bevölkerung wirken konnten.

Ein Wort zum Abschied

Spannend bleibt der weitere Weg der Ernährungsberatung, den Gudrun Möckl nun nicht mehr aktiv begleiten wird. Sie geht aber nicht, ohne einen Satz aus ihrer langjährigen Erfahrung: "Mit Einzelmaßnahmen, besonderen Events, stets wechselnden Ernährungsprojekten lässt sich sinnvolles Ernährungsverhalten nicht erreichen. Denn es sollte Ziel staatlicher Ernährungsbildung sein, ernährungsabhängige Krankheiten, die heutzutage bereits im Kindesalter zum Problem werden, gar nicht erst entstehen zu lassen. Gute Ansätze gibt es. Da es sich um Investitionen in das zukünftige Wohlbefinden unserer Gesellschaft handelt, sind Sparmaßnahmen hier völlig fehl am Platze." Harald Weber bedauert aus diesem Grund, dass Gudrun Möckls Stelle nicht wieder besetzt werden kann.

Der Abschied von den Arbeitsaufgaben fällt Gudrun Möckl nach den vielen Jahren im Amt gar nicht so schwer, schwieriger fällt ihr da schon der Abschied von den langjährigen Kolleginnen und Kollegen. Besonders das kleine Team ihres Sachgebiets hat immer eng zusammengehalten. red