Grafische Ästhetik begeisterte die Jury

Mainleus — Ein paar Stufen, ein Handlauf - viel mehr ist nicht dran an den meisten Treppenhäusern. Da gehört schon viel Kreativität dazu, in einem solch reduzierten Motiv besondere Reize zu entdecken. Mike Schwalbach aber gelang dies. Bei der April-Auswertung des "Bildes des Monats" konnte er die fünfköpfige Jury des Foto-Amateur-Clubs Mainleus/Kulmbach mit einem derartigen Motiv überzeugen. Die Punktrichter waren angetan von der grafischen Ästhetik und der monochromen Umsetzung dieses Foto-Motivs: Platz 1!

Abermals ein Treppenhaus desselben Autors landete auf Rang drei "Spiralstaircase". Einbrechen in die Vorherrschaft des Bayreuthers konnte nur Sigrid-Wolf-Feix, die sich das zweite Treppchen sicherte - mit einem Motiv aus Frankfurt. Ihre "Hochhaus-Giganten" überzeugten durch eine gelungene Bildaufteilung und die Verdichtung der Perspektive.

Reduzierung auf das Wesentliche und eine fast unwirkliche Anmutung charakterisierten die Einreichung von Nick Sablowski. Seine "Lotosblüte" bezaubert nicht nur Blumenliebhaber, sondern auch die Fotofreunde: Rang vier.

Den fünften Platz teilten sich gleich mehrere Starter: Die Hoferin Sigrid-Wolf Feix ("Pinguine im Eis"), Jutta Punkens "Gitarren" und der Stadtsteinacher Klaus Rößner, der eine Aufnahme aus der BMW-World München mitgebracht hatte ("Doppelkegel").

Die Jahreshauptversammlung des Vereins findet am 16. April um 19.30 Uhr statt, der nächste Fotostammtisch am 30. April. Das nächste Bild des Monats wird am 7. Mai um 19.30 Uhr ermittelt. Veranstaltungsort ist jeweils das Vereinslokal "Fränkischer Hof" in Mainleus. Gäste sind willkommen. red