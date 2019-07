Im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Außenwand der Schulturnhalle/Grundschule in der Nelkenstraße in Brand (Kreis Erlangen-Höchstadt) mit roter Farbe besprüht. Die Farbe wurde in einer Größe von rund drei Metern mal zwei Meter großflächig und mit nicht erkennbaren Zeichen besprüht. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeiinspektion Erlangen-Land. pol