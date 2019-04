Graffitisprayer flüchtet drogenberauscht auf Fahrrad

Mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien fahrend, wollte sich am zeitigen Freitagmorgen um 1 Uhr ein 39-jähriger Coburg im Lohgraben einer Kontrolle durch die Coburger Ordnungshüter entziehen. Als er die Polizisten bemerkte, ergriff er mit seinem Drahtesel die Flucht. Der Fluchtversuch schlug allerdings fehl, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Coburger stürzte von seinem Fahrrad und fiel zu Boden. Noch auf dem Boden liegend warf er eine Spraydose von sich weg. Nur wenige Meter vorher hatte er mit dieser mehrere Buchstaben in goldener Schrift an eine Betonmauer im Lohgraben gesprüht.

Mit dem Mann hatten die Polizisten noch eine Weile zu tun. Denn während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine kleinere Menge Marihuana. Bei der Kontrolle der Personalien des Mannes und der Überprüfung des mitgeführten Fahrrades stellte sich noch heraus, dass das Fahrrad gestohlen und der 39-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den Mann wegen Fahrens unter Drogeneinfluss mit einem Fahrrad, Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. red