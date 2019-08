Wie bereits in den vergangenen Wochen berichtet, wurden mehrfach Verunreinigungen von Grabsteinen und Schildern mit dem Zeichen "SNB" bzw. "SZB" entdeckt. Nun wurde in Winkels eine weitere Schmiererei an zwei Verkehrszeichen festgestellt. Dort steht mit rosafarbener Schrift der Graffiti-Tag "SxB". Die Polizeiinspektion Bad Kissingen erbittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 0971/714 90. pol