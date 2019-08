Die Außenfassade eines Lagerhauses in der Neuen Welt beschmierte ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag mit grüner Farbe. Er hinterließ diverse Schriftzüge. Der an der Hauswand entstandene Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.