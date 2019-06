Im Bereich der Max-Reger-Straße wurde in der Zeit von Anfang bis Mitte Mai die Außenwand einer Garage mit einem Graffiti besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Eine weitere Schmiererei wurde Anfang Juni im Bahnhofs-WC in Steinwiesen hinterlassen. Der Täter bemalte mit Edding die Toilettenwände und Spiegel mit den Tags "G" bzw. "#G Gönnen". Hinweise nimmt die Polizei Kronach (09261/5030) entgegen. pol