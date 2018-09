Graffiti im Sanitär-Container

Den Innenraum des Herren-Sanitär-Containers auf dem Campingplatz in der Krößwehrstraße beschmierte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch mit mehreren Graffiti. Der Stadt Lichtenfels entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.