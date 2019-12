Graffiti an Verbrauchermarkt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitag, 29. November, 18 Uhr, bis Dienstag, 3. Dezember, 15 Uhr, die Hauswand eines Verbrauchermarktes in der Straße Zur Rampe mit dem Schriftzug "Chor" in goldener Farbe besprüht. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol