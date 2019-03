Graffiti an Hausfassaden

Zu Schmierereien kam es Tagen im Stadtgebiet. Die Polizei Bamberg-Stadt ermittelt und bittet um Hinweise. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen beschädigte ein Täter an einem Wohnhaus in der Pödeldorfer Straße ein Praxisschild mit grüner Farbe. Zudem besprühte im gleichen Zeitraum in der Feldkirchenstraße ein Unbekannter die Außenfassade der Universität mit einem Hakenkreuz. Diese Schmiererei übermalten daraufhin in der Nacht zum Dienstag wiederum nicht bekannte Personen mit roter Farbe. Außerdem wurde über das Wochenende noch eine Hauswand im Bamberger Sandgebiet beschmiert. Insgesamt entstand an den Gebäuden Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Bamberger Polizei sucht nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129-210 bei den Ermittlern zu melden.