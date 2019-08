Ein bislang unbekannter Täter beschmierte am Mittwoch, in der Zeit von 9 bis 13.15 Uhr die Gasstation An der Leite mit grüner Farbe. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/90 60. pol