Gräfenberger übersieht bei Spurwechsel Auto

Am Mittwoch hat ein Autofahrer aus Gräfenberg in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) einen Verkehrsunfall verursacht. Am Morgen befuhren der 55-jährige Gräfenberger und ein 63-Jähriger, ebenfalls aus Gräfenberg, die B 2 in Richtung Nürnberg. Nach dem Kreisverkehr in Eschenau wollte der 55-Jährige auf die linke Fahrspur wechseln, um einen Lastwagen zu überholen. Hierbei übersah er den bereits auf der linken Fahrspur fahrenden Wagen des 63-Jährigen und touchierte diesen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.