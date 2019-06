Gräfenberger missachtet die Vorfahrt

Eine Verkehrsunfall hat sich in Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ereignet. Eine junge Frau aus Gößweinstein fuhr mit ihrem Opel Corsa zunächst auf der Bundesstraße 2 von Gräfenberg kommend und bog nach rechts in die Von-Scheffel-Straße ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein Gräfenberger mit seinem Renault von der Einfahrt neben der katholischen Kirche heraus und übersah dabei die Opel-Fahrerin. Obwohl die junge Frau noch versuchte auszuweichen, kam es zu einer Kollision der beiden Autos. Der Opel durchbrach den Zaun eines angrenzenden Grundstückes, überquerte den Rasen und blieb dann direkt neben dem Hauseck total beschädigt

stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Opel-Fahrerin wurde mit Verdacht auf Schlüsselbeinfraktur ins Krankenhaus nach Lauf gebracht. Der Beifahrer erlitt Prellungen im Bereich der rechten Schulter. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 13 000 Euro. pol