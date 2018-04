Gräber erzählen

sek



Auf Spuren von Theodor Fontane und König Ludwig II. wandeln Teilnehmer bei der Führung unter dem Titel "Kapellenfriedhof und Marienkapelle" mit Gerhard Wulz. Treffpunkt ist am Sonntag, 22. April, um 14 Uhr am Liebfrauensee. Karten gibt es in der Tourist-Info, Tel.: 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de