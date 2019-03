Grabschmuck ist weg

Auf dem Friedhof in der Karl-Krimm-Straße entwendete ein Unbekannter am Montag die Blumengestecke eines neu aufgeschütteten Grabes. Eventuell besteht ein Tatzusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall auf dem Friedhof in Unterleiterbach Ende Februar. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land. pol