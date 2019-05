Auf dem Friedhof an der Ortsstraße Freiberg beschädigten unbekannte Täter an circa 30 Gräbern die Grablichter oder Engelsfiguren. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Wem sind im Friedhof verdächtige Personen aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei-Inspektion Bamberg-Land, Telefonnummer 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.