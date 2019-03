"Graatzer" schaffen den Ausgleich nicht mehr

Auch in den Fußball-A-Klassen begann der Spielbetrieb wetterbedingt sehr holprig. Beim FC Schney fielen in der A-Klasse 2 Lichtenfels im Spiel gegen Meilschnitz II keine Tore. Neunmal klingelte es dagegen beim FC Marktgraitz II, der in der A-Klasse 4 sein Heimspiel gegen den FC Kirchlein mit 4:5 verlor. Einen klaren 4:1-Heimsieg fuhr der VfL Mürsbach im Topspiel der A-Klasse 1 Bamberg gegen den Traditionsverein ASV Gaustadt ein.

A-Klasse 2 Lichtenfels

FC Schney - SV Meischnitz II 0:0

Im ersten Spiel 2019 hatten beide Mannschaften große Probleme mit den äußerst widrigen Wetterverhältnissen. Viele Strafraumszenen prägten auf beiden Seiten das Spiel. Sowohl die Gäste als auch die Schneyer hätten die drei Punkte einfahren können. Der gute Schiedsrichter Yilmaz leitete souverän die stets faire Partie. Letztendlich fehlten lediglich die Tore. hpk

A-Klasse 4 Coburg

FC Marktgraitz II - FC Kirchlein 4:5

Vor 30 Zuschauern gelang der "Graatzer" Reserve ein Start nach Maß. Mit zwei Elfmetern (9., 16. Min.) ging die Heimelf in Führung. Doch postwendend schlugen die Kirchleiner zurück. Benedikt Hügerich (17.) und Tobias Trenkwald (37.) sorgten für das 2:2 zur Pause. Ein Doppelpack von Marco Schneider (66., 72.) und ein verwandelter Strafstoß von B. Hügerich (82.) sorgten für die klare 5:2-Führung der Gäste. Doch der Tabellenvorletzte gab sich nicht geschlagen. Fynn Partheymüller (83.) und Stefan Laaser (90.) stellten noch den Anschluss her, für mehr reichte es für die Heimelf aber nicht mehr. red

A-Klasse 1 Bamberg

VfL Mürsbach -

ASV Gaustadt 4:1

Bestens sind die Mürsbacher nach der Winterpause aus den Startlöchern gekommen. Im Spitzenspiel ließen sie ihrem härteten Konkurrenten um die Meisterschaft vor 40 Zuschauern kaum eine Chance. Den Grundstein für den Erfolg legte die Heimelf in den ersten 45 Minuten, als sie sich eine 3:0-Führung erspielten. Nach Wiederbeginn ließ es der VfL etwas ruhiger angehen, ohne dass seine klare Führung in Gefahr geriet. Der ASV bemühte sich zwar bis zum Schluss, doch außer dem Ehrentreffer sprang nichts Zählbares heraus. - Tore: 1:0 Daniel Schirmer (24.), 2:0 Maximilian Lurtz (34.), 3:0 Fabian Hornung (42.), 3:1 Andreas Münzker (81.), 4:1 Nico Imhof (90). di