"Graatz" macht sich fit für die Zukunft

Marktgraitz — Wie sieht die Zukunft von Marktgraitz in den nächsten sechs Jahren aus? Diese Fragen standen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung im Mittelpunkt. Der zweiter Bürgermeister Richard Geßlein (CSU) nannte die Ziele, die Bürgermeister Jochen Partheymüller in der Planung der Aufgaben bis 2026 ausgegeben hatte. So sollte die Konzentration auf die wichtigsten anstehenden Projekte gelenkt werden. Etliche Planungen seien schon angelaufen und sollten in naher Zukunft umgesetzt werden. "Nur wer viele Ziele hat, könne auch viel erreichen", meinte er. Einige Projekte werden von der Finanzierbarkeit abhängig sein. So werden die Planungen zur Einrichtung eines Dorfladens weitergeführt. Die Corona-Pandemie hat die Arbeiten aber ins Stocken gebracht.

Mitte Juni werden zu Beratungen und Weiterführung die Arbeitskreise Marketing und Betriebswirtschaft in ihre Tätigkeit einsteigen. Das Grundstück des Kerwes-Platzes gehört nun der Gemeinde Marktgraitz, hier wird ein Buswendeplatz mit einem barrierefreien Bushaltehäuschen entstehen. Weiter vorangetrieben wird die Möglichkeit einer Busverbindungen Richtung Coburg und Richtung Mitwitz. Zu prüfen ist, ob dies in einem Programm der Integrierten Ländlichen Entwicklung möglich ist.

Zur gewünschten Neugestaltung des Marktplatzes sollen der Abriss des Brauns-Haus, sowie Nutzungsmöglichkeiten des alten Schulhauses und des Oudla-Hauses beitragen. Natalie Grammon (SPD) wünschte sich für die neuen Gemeinderatsmitglieder einen Ortstermin, der demnächst stattfinden wird. Erstellt werden soll ein Beleuchtungskonzeptes für Kirche und Marktplatz ebenso wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Angestrebt wird eine Lösung für den Bauhof. Es gilt, etwas Neues zu schaffen oder alte Räumlichkeiten zu sanieren und zu ergänzen. Dazu gehört auch eine Trockenmöglichkeit von Hackschnitzeln und eine Lagerung für die Sandsäcke. Dafür soll auch ein Häcksler angeschafft werden.

Ein Thema werden die Straßensanierungen in der Johannesstraße, Steinachstraße, Lettenreuther Straße ab Kreuzung Sonnenleite, Schulstraße, Kirchenweg, Keltenstraße Reststück Pfarrflur, Rosenweg sein. Ebenso muss die Machbarkeit von Wasser und Abwasserkanalbau oder Sanierung in der Schulstraße, dem Kirchenweg, dem Erlenweg und Höhweg im Zusammenschluss mit der Reinhard-Leutner-Straße und eines Teilstücks des Auweges geprüft werden. Angedacht sollten Verbindungen im Ringschluß sein.

Planungen für 950-Jahrfeier

Der Bürgermeister hofft, 2021 die 950-Jahrfeier begehen zu können. Für das Jubiläum müsste zügig mit den Planungen begonnen werden. Sinnvoll werde in den nächsten Jahren auch eine Aufwertung der Kinderspielplätze sein. Für den Bauhof soll ein Anhänger für Pritschenfahrzeug und Traktor angeschafft werden. In Angriff genommen werden sollen in den nächsten Jahren auch weitere verschiedene Dorfverschönerungsmaßnahmen.

Weiterverfolgt werden sollten die Maßnahmen, einsturzgefährdete Kellereingänge in der Johannesstraße zu stabilisieren. Die bisherigen Angebote dafür waren zu teuer. Auch eine energetische Sanierung des ehemaligen Schulgebäudes müssen geprüft werden. Zusammen mit der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Redwitz sei man beim Thema Ausbau schnelles Internet auf einem guten Stand. Da der Internetauftritt der Gemeinde nicht mehr zeitgemäß ist, müsse - wenn möglich in Zusammenarbeit mit der VG - etwas Neues geschaffen werden.

Gesucht werde ein Ersatz für den sanierungsbedürftigen Steinachbrunnen. Der Rat brachte einen Wasserspielplatz oder ein Kneipp-Becken ins Spiel. Über das gesamte Gemeindegebiet hinweg soll mit einem Konzept zur Barrierefreiheit begonnen werden. Ein derartiges Konzept soll es auch für die Nutzung leerstehender Häuser in Marktgraitz geben.

Es soll sich auch darum gekümmert werden, wieder Märkte nach Marktgraitz zu holen. Der Dritte Bürgermeister Michael Beier (FW) sprach an, dass die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges wie bereits geplant zügig abgehandelt werden sollte. Nathalie Grammon (SPD) ergänzte, dass Verbesserungen und angedachte Projekte, die im Wahlkampf angesprochen wurden und zum Leben der Einwohner gehören, nicht vergessen werden sollten. Das Forcieren von Jugend- und Seniorentreffs, die Förderung der Ehrenämter im Jugendbereich der Vereine und Abhaltung von Veranstaltungen wie Open-Airs oder Theaterveranstaltungen auf dem Marktplatz gehören hier dazu. Kerstin Röling war der Meinung, dass auch die Förderung von heimischen Geschäften und Firmen mit zu den Arbeiten in den nächsten sechs Jahren gehören würden. Auf Nachfrage von Matthias Partheymüller, wie es mit dem Thema Corona-Infektion weitergegangen sei, erklärte Bürgermeister Jochen Partheymüller, dass er mit dem Gesundheitsamt des Landkreises in Verbindung getreten ist. Es wurden Tests für alle Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes ermöglicht. Auch stehe er mit dem Pflegeheim und dem Gesundheitsamt des Landkreises regelmäßig in Austausch. Die Tests waren nach Aussage von Tanja Beier alle negativ.

TVM nimmt Sportbetrieb auf

Kerstin Röling machte darauf aufmerksam, dass der Sportbetrieb des TV Marktgraitz wieder beginnen wird. Eine Nutzung des Spielplatzes dafür ist möglich, antwortete Bürgermeister Partheymüller auf Nachfrage. Die Nutzung der Turnhalle wäre möglich, wenn die Sitzungen des Gemeinderates künftig im Pfarrzentrum durchgeführt werden könnten. Bei der katholischen Pfarrei werde deshalb wegen einer Nutzung nachgefragt. Abgesagt wurde das geplante Gemeindefest auf dem Marktplatz, welches im Juli stattfinden sollte.