GPS-Empfänger ist verschwunden

Ein bislang unbekannter Täter entwendete vermutlich im Laufe der vergangenen Woche einen hochwertigen GPS-Empfänger von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Diese war auf dem Gelände eines

landwirtschaftlichen Betriebes in Kraisdorf abgestellt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebern in Verbindung zu setzen, Ruf 09531/9240. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann der Polizei in Ebern helfen? Wem sind etwa Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? red