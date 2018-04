Gottfried Neukam und kein Ende

Betrifft Artikel "Ein Mitläufer als Namensgeber?" vom 12. April:



Nachdem bereits 1994 darüber gestritten wurde, ob es richtig sei, eine Schule nach Gottfried Neukam zu benennen, verlangt die Frauenliste in Ermangelung wichtigerer Themen erneut, eine Namensänderung der Gottfried-Neukam-Mittelschule durchzuführen.

Begründet wird dies damit, dass es uns nicht gleichgültig sein kann, dass Neukam im Dritten Reich eine politische Rolle gespielt hat.

Als freischaffender Künstler und Zeichenlehrer hatte Neukam damals keinen leichten Stand, trat gezwungenermaßen in die Partei ein und war 18 Monate Kunst- und Kulturwart, ein freiwilliges Amt, vergleichbar mit dem der heutigen Kreisheimatpfleger. Wer Neukam kannte, der weiß, dass er zwar ein recht temperamentvoller aber absolut unpolitischer Mensch war. Er wurde von der Kronacher Spruchkammer am 21. Januar 1948 als Mitläufer eingestuft.

Neukam war eng mit dem früheren Bürgermeister Popp befreundet, der bis 1933 aktives SPD-Mitglied und leidenschaftlich überzeugter Demokrat war und von den Nazis im Dritten Reich im Kronacher Gefängnis in "Schutzhaft" genommen wurde. Als Popp aus der Gefangenschaft zurückkehrte, verschaffte er Neukam eine Stelle als Zeichenlehrer an der Berufsschule. Das hätte er mit Sicherheit nicht getan, wenn Neukam, wie es eine Zeitung berichtete, glühender Anhänger der Nationalsozialisten gewesen wäre.

Ich finde es unredlich, wenn sich manche Zeitgenossen heute als Richter über Menschen aufspielen, ohne nachvollziehen zu können, welch schwierigen Stand diese damals in einer Diktatur hatten. Sie sollten sich einmal überlegen, wie sie sich verhalten hätten, um über die Runden zu kommen.

Abschließend darf ich feststellen, dass Neukam kein politischer Fanatiker war, der anderen Schaden zugefügt hat. Er war ein derber, waschechter Frankenwäldler, ein solider anständiger Mensch und geachteter Bürger unserer Heimatstadt Kronach und ein begnadeter Künstler. Es gibt deshalb überhaupt keinen Grund, an der Namensgebung der Schule etwas zu verändern.

Ich finde es schäbig und niederträchtig, wenn sich die Frauenliste heute anmaßt, über einen Menschen vom Format eines Gottfried Neukam, der sich nicht mehr wehren kann, den Stab zu brechen. Zum Abschluss eine Aussage des italienischen Dichters Petrarca, der im 14. Jahrhundert gelebt hat:

Wer Ruhe sucht,

meide das Weib,

die ständige Werkstätte

von Streitigkeit und Beschwerden.

Wenn man "das Weib" durch "die Frauenliste" ersetzt, gilt der Spruch auch für das 21. Jahrhundert.



Herbert Kaiser

Kronach