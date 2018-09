In der Pfarrei St. Kilian findet morgen, Mittwoch, ab 19 Uhr in der Ritterkapelle die Gottesdiensteinheit "Ausruhen bei Gott" statt. Die Gestaltung hat Diakon Manfred Griebel. Stille, Gebet und Segen stehen im Mittelpunkt. Wer will, kann einen persönlichen Segen empfangen. red