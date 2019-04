Gottesdienste zur Osterzeit

Folgende Gottesdienste finden an den Ostertagen in der Dreieinigkeitskirche und in Herreth in der Jakobuskirche statt: Am Gründonnerstag ist Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl um 19 Uhr in der Dreieinigkeitskirche und um 20.30 Uhr ein Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in der Jakobuskirche jeweils mit Pfarrer Bautz. Am Karfreitag ist um 9 Uhr Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in der Jakobuskirche Herreth und um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrer Hagen. Am Ostersamstag findet in der Dreieinigkeitskirche der Osternachtgottesdienst mit Abendmahl statt. Im Anschluss findet ein österliches Beisammensein im Gemeindehaus statt. Der Posaunenchor begleitet den Familiengottesdienst am Ostersonntag um 9 Uhr in Herreth und der Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche um 10.15 Uhr wird von der Kirchenband begleitet. Am Ostermontag findet jeweils um 9 Uhr ein Gottesdienst in Herreth und 10.15 Uhr ein Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche mit Lektor Götz statt. red