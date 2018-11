Gottesdienste zum Ende des Kirchenjahres

Mit dem Christkönigsfest am Sonntag, 25. November, geht das Kirchenjahr im Bamberger Dom zu Ende. Bereits am Samstag um 17 Uhr findet die Vorabendmesse mit Lichtritus statt, die Christkönigspredigt hält Dompfarrer Markus Kohmann. Am Sonntag um 9.30 Uhr feiert Erzbischof Ludwig Schick ein Pontifikalamt. Die Herren des Domchores singen die "Missa in E" von Vinzenz Goller. In der Eucharistiefeier um 11.30 Uhr mit Dompfarrer Kohmann singt der Dompfarrchor. Am Nachmittag um 16 Uhr findet eine Festandacht mit Predigt vom Erzbischof und schließender Lichterprozession durch das Berggebiet statt. Mit dem Christkönigssonntag endet das Kirchenjahr. Das neue Kirchenjahr beginnt eine Woche später am ersten Advent. red