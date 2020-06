Gottesdienste nur als Open-Air möglich

Das katholische Pfarramt Sankt Laurentius in Ebern teilt mit: In der Pfarreiengemeinschaft Ebern-Unterpreppach-Jesserndorf finden alle kommenden Gottesdienstfeiern nur als Open-Air-Gottesdienste statt. Erfreulich sei, dass in den kleinen Orten, die keine eigene Kirche haben, eine große Bereitschaft und Unterstützung zur Durchführung von Gottesdiensten bestehe, so das Eberner Pfarramt weiter. Zu den Gottesdiensten ist jeweils eine Voranmeldung notwendig: für Fronleichnam bis Dienstag, 9. Juni, 18 Uhr im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 09531/9427010 und unter Angabe des Namens und der Telefonnummer. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen, ist ebenfalls möglich. An den Gottesdienstfeiern dürfen jeweils nicht mehr als 50 Personen teilnehmen, einschließlich der Ordner und der liturgischen Dienste. Weiterhin ist vorgeschrieben, dass die Besucher während des gesamten Gottesdienstes eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich an die geltenden Abstandsregelungen von 1,5 Metern halten müssen. Zudem werden Besucher gebeten, ein eigenes Gotteslob mitzubringen. red