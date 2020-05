Gottesdienste in St. Johannis

Das Feiern von Gottesdiensten unter Beachtung bestimmter Hygienemaßnahmen ist wieder möglich. Da durch die Abstandsregeln nur 40 Besucher in der St. Johannis- Kirche an einem Gottesdienst teilnehmen können, werden sonntags mehrere Gottesdienste angeboten: Wie gewohnt um 9.30 Uhr, dann ein zweiter Gottesdienst um 11 Uhr (vor allem für Gemeindeglieder aus den Außenorten und für Familien) und um 18 Uhr. Die Dauer wird jeweils auf 45 Minuten begrenzt sein. Auf Gemeindegesang wird weitgehend verzichtet werden. Das Hauptportal der Kirche wird als Eingang dienen, die beiden Seitentüren als Ausgänge. Der Open-Air-Gottesdienst anlässlich des Himmelfahrtstags am heutigen Donnerstag wird um 10 Uhr auf der Gemeindewiese neben dem Gemeindehaus gefeiert. Sämtliche Gottesdienste in den Außenorten entfallen. red