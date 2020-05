Gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft

Die Pfarreiengemeinschaft "Am Sturmiusberg" feiert am Donnerstag, 21. Mai, um 10 Uhr eine Messe in Diebach und um 18 Uhr eine Maiandacht in der Steingasse am Sendelbacher Kreuz in Wartmannsroth. Am Sonntag, 24. Mai, findet um 10 Uhr eine Maiandacht in Diebach und ebenfalls um 10 Uhr eine Wortgottesfeier in Schwärzelbach statt. Zur Maiandacht kommen an diesem Sonntag um 18.30 Uhr Gläubige im Pfarrsgarten in Windheim zusammen. Wer eine Sitzgelegenheit braucht, bringt diese selbst mit. Bei schlechtem Wetter entfällt diese Maiandacht. In Diebach wird am Samstag, 30. Mai, um 18.30 Uhr und am Pfingstmontag, 1. Juni, um 10 Uhr die Messe gefeiert. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, findet um 10 Uhr eine Messfeier in Schwärzelbach und um 10 Uhr eine Wortgottesfeier in Wartmannsroth am Feuerwehrhaus statt. sek