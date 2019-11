Gottesdienste geplant

Am Buß- und Bettag, 20. November, feiert die evangelische Petrikirchengemeinde ab 10 Uhr Gottesdienst in der Petrikirche. Dekan Thomas Kretschmar wird den Gottesdienst, in dem auch meditative Elemente enthalten sein werden, mit Beichte und Abendmahl halten. Um 19 Uhr wird zum Gottesdienst in die Spitalkirche eingeladen. Auch dort wird Dekan Kretschmar predigen. red