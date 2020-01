Gottesdienste finden im Zeller Pfarrheim statt

Die Verantwortlichen der katholischen Pfarrei Zell teilen mit, dass ab sofort alle Gottesdienste im Zeller Pfarrheim in der Marienstraße stattfinden. Der Grund sind die hohen Heizkosten für die Zeller Pfarrkirche. Der erste Gottesdienst im Pfarrheim wird am Donnerstag, 23. Januar, um 18.30 Uhr gefeiert. Nach der kalten Jahreszeit werden die Gottesdienste wieder in der Pfarrkirche des Ortes zelebriert. red