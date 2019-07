Aufgrund der Erkrankung von Pfarrer Paul Kowol kommt es zu einigen Änderungen in der Gottesdienstordnung. Der Gottesdienst in Ochsenthal am Samstag, 13. Juli (18.30 Uhr), entfällt. In Schwärzelbach finden die Gottesdienste am Sonntag, 14. Juli (8.45 Uhr) und am Samstag, 27. Juli (18.30 Uhr), nicht statt. Ebenso entfallen die Gottesdienste in Völkersleier am Sonntag, 14. Juli (10 Uhr) und am Samstag, 20. Juli (18.30 Uhr). sek