Gottesdienste entfallen

Die Kirchengemeinde St. Georg Neustadt teilt mit, dass die folgenden geplanten Gottesdienste in den Seniorenheimen entfallen: am Mittwoch, 22. Januar, im ASB-Seniorenheim um 15 Uhr und im Awo-Seniorenheim um 17 Uhr sowie am Donnerstag, 23. Januar, um 14.30 Uhr im Phönix-Seniorenheim. red