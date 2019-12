Gottesdienste an den Weihnachtstagen

Das Friedenslicht aus Bethlehem kann in Nüdlingen am Heiligen Abend ab 10 Uhr in der Pfarrkirche abgeholt werden. Die Kinderkrippenfeier findet um 15.30 Uhr statt, dann können auch die gebastelten Opferkästchen für Adveniat abgegeben werden. Es liegen noch Kästchen am Schriftenstand aus. Um 21.30 Uhr beginnt die Christmette. Das Weihnachtshochamt wird am Mittwoch, 25. Dezember, um 10 Uhr gefeiert, der Kirchenchor St. Kilian gestaltet die Messe mit. Die Kollekte ist an diesem Tag für Adveniat bestimmt. Am Donnerstag, 26. Dezember, beginnt die Eucharistiefeier mit sakramentalem Segen um 10 Uhr. Zu beachten ist, dass die Silvester-Messe mit Jahresschluss-Andacht am Dienstag, 31. Dezember, bereits um 16 Uhr beginnt. sek