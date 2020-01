Gottesdienste am Rindhof

Auch in diesem Jahr finden wieder jeweils am letzten Samstag im Monat um 19 Uhr katholische und evangelische Gottesdienste in der Kirche am Rindhof statt. Der nächste Gottesdienst ist am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr mit Pfarrer Gerd Greier (Bad Kissingen). Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von Wolfgang Abschütz und Gustav Raab (Aubstadt), heißt es in der Pressemitteilung. sek