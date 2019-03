Gottesdienst zur Passion

Der "Bibelrezitator" Gerhard Bauer wird morgen um 17 Uhr in der Spitalkirche in Kulmbach die Passionsgeschichte vom Leiden und Sterben Jesu Christi auswendig vortragen - mittelalterlich gekleidet und mit Luther-Barett. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Ingo Hahn an der Orgel. red