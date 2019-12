Gottesdienst zur Kreuzsegnung

Die Pfarrei St. Johannes Reuth lädt anlässlich der Kreuzsegnung der Familie Knorr am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 9 Uhr, zum Gottesdienst ein. Im Anschluss daran ist die Kreuzsegnung am neuen Standort unterhalb der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Reuth. Die musikalische Umrahmung gestaltet der Männerchor "Eintracht" Reuth. red