Anlässlich der Seelacher Dorfkirchweih wird am Freitag, 19. Juli, ein ökumenischer Gottesdienst an der Ellmerskapelle gefeiert. Beginn ist um 18 Uhr mit Pastoralreferentin Birgitta Staufer und Pfarrer Andreas Heindl. Auch die "Bergmusikanten" Gehülz wirken mit. Falls das Wetter sehr schlecht sein sollte, wird die geistliche Feier in die Alte Schule verlegt werden. red