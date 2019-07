Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde Guttenberg laden wieder zum gemeinsamen Kerwa-Gottesdienst ein. Er findet diesmal in der evangelischen St. Georgskirche statt, und zwar am Samstag, 27. Juli, um 17 Uhr. Auf die Kanzel steigt in ökumenischer Verbundenheit Pater Adrian aus Marienweiher. Im Anschluss ergeht herzliche Einladung zur Kirchweih am Festplatz. red