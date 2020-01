Gottesdienst zur Gebetswoche

Am Sonntag, 12. Januar, findet um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Pfarrer Diter Glaeser feiert eine Heilige Messe zur Gebetswoche für die Einheit der Christen mit gleichzeitiger Kinderkirche. Die Predigt hält der evangelische Pfarrer Matthias Hain. Eine Woche später, am Sonntag, 19. Januar, findet um 10 Uhr zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen in der evangelischen Kirche (Predigt Pfarrer Diter Glaeser) ein weiterer ökumenischer Gottesdienst statt. ha