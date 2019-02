Gottesdienst zum Weltgebetstag

Sich dafür einsetzen, dass Frauen "mit am Tisch sitzen". Unter diesem Motto lädt das WGT-Team Stegaurach zu einem ökumenischen Gottesdienst am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in die Pfarrkirche Stegaurach ein. Zum Weltgebetstag 2019 haben Frauen aus Slowenien das Gleichnis vom großen Festmahl aus dem Lukasevangelium ausgewählt. Menschen aller Hautfarben und Sprachen, aller Erdteile und sozialen Schichten sollen gemeinsam feiern können. Die Kollekte ist dafür bestimmt, dass Partnerorganisationen sich weltweit dafür einsetzen können. Im Anschluss an die Wort-Gottes-Feier sind alle zu einer Agape im Foyer der Kirche eingeladen. Es findet auch ein Eine-Welt-Verkauf statt. red